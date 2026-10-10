«Ключ и врата». Как Россия защитила казахов от угроз с юга и востока

В первых числах октября 1731 года в урочище Майтобе на реке Иргиз (в современной Актюбинской области Казахстана) появилась группа всадников, прибывших с северо-запада.
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