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«Ключ и врата». Как Россия защитила казахов от угроз с юга и востока

«Ключ и врата». Как Россия защитила казахов от угроз с юга и востока

В первых числах октября 1731 года в урочище Майтобе на реке Иргиз (в современной Актюбинской области Казахстана) появилась группа всадников, прибывших с северо-запада.

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