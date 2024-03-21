Глава Грайворона призвал жителей временно покинуть город из-за обстрелов ВСУ

Повреждённый обстрелами ВСУ дом в Грайворонском городском округе. Фото © Telegram / Настоящий Гладков Глава Грайворонского городского округа Белгородской области Геннадий Бондарев призвал жителей временно уехать из-за обстрелов ВСУ.
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