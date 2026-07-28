Катавшийся на сапборде подросток утонул на Гореловском озере в Петербурге

В Красносельском районе Санкт-Петербурга утонул 16-летний подросток. По предварительным данным, на Гореловском озере мальчик нырнул с сапборда примерно в десяти метрах от берега и не появился на поверхности воды.
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