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Фол Джейлена Саггса на последней минуте помог «Сакраменто» выйти вперед и одержать победу над «Орландо»

Фол Джейлена Саггса на последней минуте помог «Сакраменто» выйти вперед и одержать победу над «Орландо»

За 24 секунды до конца матча защитник «Орландо» Джейлен Саггс встретил Де’Ааарона Фокса в середине площадке и толкнул, заставив разыгрывающего потерять равновесие и шагнуть назад за центральную линию.

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