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А вы с такими знакомы?) Инфогигиена

А вы с такими знакомы?) Инфогигиена

Pisarev Z - Спецкор Черноземья Как распознать работу украинского ЦИПСО! В одной из групп ЦИПСО, была найдена инструкция для их ботов "как прикидываться русскими", и так чтобы аккаунт не заблокировали.

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Комментарии
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николай ткаченко
Ну в России есть всегда кого дурачить. Лощяри не перевелись и не переведутся никогда.
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1 д.
Андрей Сергеевич
Мыкола - Бинго! не принимай в друзья людей с украинскими именами. Соблюдай правила общения: 1. Установи русскую &quot;раскладку&quot; на клавиатуре и выражайся только по-русски. 2.Если тебе сложно писать на грамотном русском, используй Google переводчик.
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14 час.
Кошмар
Читай пункт 6. Если тебя попытаются разоблачить, обвиняй оппонента, что то он — укрофашист, хохол, предатель, обвиняй других, но ни в коем случае не выдавай себя!
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14 час.

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