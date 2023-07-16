Pisarev Z - Спецкор Черноземья Как распознать работу украинского ЦИПСО! В одной из групп ЦИПСО, была найдена инструкция для их ботов "как прикидываться русскими", и так чтобы аккаунт не заблокировали.
А вы с такими знакомы?) Инфогигиена
Комментарии
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николай ткаченко
Ну в России есть всегда кого дурачить. Лощяри не перевелись и не переведутся никогда.
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1 д.
Андрей Сергеевич
Мыкола - Бинго! не принимай в друзья людей с украинскими именами. Соблюдай правила общения: 1. Установи русскую "раскладку" на клавиатуре и выражайся только по-русски. 2.Если тебе сложно писать на грамотном русском, используй Google переводчик.
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14 час.
Кошмар
Читай пункт 6. Если тебя попытаются разоблачить, обвиняй оппонента, что то он — укрофашист, хохол, предатель, обвиняй других, но ни в коем случае не выдавай себя!
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14 час.
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