А вы с такими знакомы?) Инфогигиена

николай ткаченко Ну в России есть всегда кого дурачить. Лощяри не перевелись и не переведутся никогда.

Андрей Сергеевич Мыкола - Бинго! не принимай в друзья людей с украинскими именами. Соблюдай правила общения: 1. Установи русскую "раскладку" на клавиатуре и выражайся только по-русски. 2.Если тебе сложно писать на грамотном русском, используй Google переводчик.