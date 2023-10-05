Гладков: Над Белгородской областью сбили шесть беспилотников

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков указал на тот факт, что войскам ПВО Российской Федерации удалось провести операцию, в ходе которой оказались подвергнуты уничтожению шесть запущенных нацистами киевского режима боевых БПЛА.
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