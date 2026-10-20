Министерство обороны Великобритании прекратило разработку трех новых боевых машин, чтобы сократить расходы на оборону более чем на 2,6 миллиарда долларов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рябков: пока нет ...
- ЛЛ Буданову назначил...
- ЛЛ Злоумышленники вл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым