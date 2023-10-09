Психолог разберёт актуальные психологические проблемы на примере героев известных фильмов

Одноклассники запускают шоу «Психология кино», в котором специалист проведёт психологический анализ популярных фильмов и разберет актуальные психологические проблемы через призму любимых киноперсонажей и их взаимоотношений.
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