39-летний узбекистанец стал чемпионом Азии и Океании по боевому самбо среди супертяжей

В Макао завершился чемпионат Азии и Океании по самбо среди мужчин и женщин. Победу в нём за явным преимуществом одержала команда Казахстана, чьи представители добыли 26 медалей, 15 из которых высшей пробы.
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