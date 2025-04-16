Украинские боевики нанесли массированный удар дронами-камикадзе по селу Хоромное в Брянской области. За один день с лица земли стерты 20 домов, десятки людей остались без крова, а обстрелы приграничья не прекращаются ни на сутки.
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