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Новости Брянска

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Свежие комментарии

  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

Дроны-камикадзе ВСУ сравняли с землей 20 домов в брянском селе Хоромное

Дроны-камикадзе ВСУ сравняли с землей 20 домов в брянском селе Хоромное

Украинские боевики нанесли массированный удар дронами-камикадзе по селу Хоромное в Брянской области. За один день с лица земли стерты 20 домов, десятки людей остались без крова, а обстрелы приграничья не прекращаются ни на сутки.

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