Очередные курьезы официальных фото "лунной" миссии НАСА

АС

Александр Сысоев

"Слетали" амеры на Луну всего через через какой-то десяток лет после первого полета человека в космос (Юрий Гагарин). И в такой короткий срок якобы смогли полностью подготовить всю сложнейшую технику для полета и жизнеобеспечения экипажа из трех человек и огромный лунный модуль. А потом 50 лет не могут даже хотя бы двух человек отправить на Луну: и двигателя необходимой мощности нет, и обеспечить надежную защиту от излучения сложно (находиться в 300000 км от Земли это не одно и то же, что вращаться вокруг Земли на расстоянии 200 км) и вообще, вообще, вообще... Я совершенный дилетант, но на эти и подобные вопросы ( а их было великое множество, например, куда исчез лунный грунт, привезенный в объеме, если мне память не изменяет, нескольких десятков килограмм) никто до сих пор вразумительно ответить не мог.