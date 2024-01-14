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Очередные курьезы официальных фото "лунной" миссии НАСА

Очередные курьезы официальных фото "лунной" миссии НАСА

Надо признать, что к проекту своей тотальной аферы в отношении лунной миссии "Аполлон", связанной якобы с реальными пилотируемыми полетами астронавтов на поверхность Луны, НАСА отнеслось со всей серьезностью.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
&quot;Слетали&quot; амеры  на Луну  всего через через какой-то десяток лет после первого полета человека в космос (Юрий Гагарин). И в такой короткий срок якобы смогли полностью подготовить всю сложнейшую технику для полета и жизнеобеспечения экипажа из трех человек и огромный лунный модуль. А потом 50 лет не могут даже хотя бы двух человек отправить на Луну: и двигателя необходимой мощности нет, и обеспечить надежную защиту от излучения сложно (находиться в 300000 км от Земли это не одно и то же, что вращаться вокруг Земли на расстоянии 200 км) и вообще, вообще, вообще... Я совершенный дилетант, но на эти и подобные вопросы ( а их было великое множество, например, куда исчез лунный грунт, привезенный в объеме, если мне  память не изменяет, нескольких десятков килограмм)  никто до сих пор вразумительно ответить не мог.
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Бендер Задунайский
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