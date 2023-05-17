Один из фигурантов дела "Сети" Чернов пожаловался на отсутствие веганской кухни в своей колонии

Один из осужденных по делу "Сети" (движение "Сеть" признано террористическим и запрещено в России) Андрей Чернов недоедает в колонии и испытывает проблемы со здоровьем из-за того, что в исправительной колонии нет специального веганского меню.
Один из осужденных по делу "Сети" (движение "Сеть" признано террористическим и запрещено в России) Андрей Чернов недоедает в колонии и испытывает проблемы со здоровьем из-за того, что в исправительной колонии нет специального веганского меню.
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