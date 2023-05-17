Газета.ру

8 063 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Бут
    Ух ты! Хер вам на грязные уши! Вам можно, а нам нельзя?Президент Финлянд...
  • Александр Котов
    Главноу-присутствовать при зачатии😀Жена Прилучного о...
  • Елена Кононова
    Вот ведь твари выложить в интернет всех поименно кто голосовл "за" !!!!! Пусть видят люди своих героев!Госдума в первом ...

Один из фигурантов дела "Сети" Чернов пожаловался на отсутствие веганской кухни в своей колонии

Один из фигурантов дела "Сети" Чернов пожаловался на отсутствие веганской кухни в своей колонии

Один из осужденных по делу "Сети" (движение "Сеть" признано террористическим и запрещено в России) Андрей Чернов недоедает в колонии и испытывает проблемы со здоровьем из-за того, что в исправительной колонии нет специального веганского меню.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх