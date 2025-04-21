Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Помогите подобрать очки

Помогите подобрать очки

Мужчину на фото зовут Ян Мискович, он рекордсмен — носит очки на минус 108 диоптрий. Ян с детства страдал от миопии высокой степени, амблиопии, астигматизма, страбизма и кератоконуса, однако офтальмологи помогли и ему.

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