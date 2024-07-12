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NYT: спонсоры демократов заморозили $90 млн из-за Байдена

NYT: спонсоры демократов заморозили $90 млн из-за Байдена

Крупные спонсоры Демократической партии США заморозили перевод 90 миллионов долларов на предвыборную кампанию до тех пор, пока партия не примет решение о замене президента Джо Байдена на другого кандидата.

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