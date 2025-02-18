Люди погибли в загоревшейся квартире в Барнауле

На ликвидации возгорания задействованы семь пожарных автоцистерн В Барнауле несколько человек погибли при пожаре в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома № 5 по улице Шукшина, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.