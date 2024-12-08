Fighterbomber: авиацию РФ готовят к выводу из Сирии

Российскую авиацию готовят к выводу из Сирии, утверждают российские военкоры. После падения режима Башара Асада воздушно-космические силы России (ВКС) готовят технику к выводу с аэродрома Хмеймим в Латакии, написал капитан ВКС Илья Туманов, автор телеграм-канала Fighterbomber.