САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа, ФедералПресс. Режиссер Владимир Бортко, известный по фильмам «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита» и сериалам «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей», поделился ожиданиями от своего нового проекта – шестисерийного сериала о Сталине.