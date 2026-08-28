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Нейросеть предсказала бурю негодования: Бортко – о реакции на сериал про Сталина»

Нейросеть предсказала бурю негодования: Бортко – о реакции на сериал про Сталина»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа, ФедералПресс. Режиссер Владимир Бортко, известный по фильмам «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита» и сериалам «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей», поделился ожиданиями от своего нового проекта – шестисерийного сериала о Сталине.

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