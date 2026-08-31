Стало известно решение Маска об использовании ВСУ системы Starlink над Россией

Илон Маск по-прежнему выступает против использования Украиной Starlink для нанесения глубоких ударов по России, несмотря на недавние сообщения в прессе, свидетельствующие об изменении его позиции, пишут украинские СМИ со ссылкой на три источника, близких к делу.