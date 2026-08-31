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Русская весна

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Стало известно решение Маска об использовании ВСУ системы Starlink над Россией

Стало известно решение Маска об использовании ВСУ системы Starlink над Россией

Илон Маск по-прежнему выступает против использования Украиной Starlink для нанесения глубоких ударов по России, несмотря на недавние сообщения в прессе, свидетельствующие об изменении его позиции, пишут украинские СМИ со ссылкой на три источника, близких к делу.

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