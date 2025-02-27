«Игра, в которую хотел сыграть каждый ребёнок 90-х»: анонсирован аркадный бое...

«Игра, в которую хотел сыграть каждый ребёнок 90-х»: анонсирован аркадный боевик Terminator 2D: No Fate по мотивам «Терминатор 2: Судный день»Загадочную игру Terminator 2D: No Fate, в декабре засветившуюся на сайте австралийского регулятора, наконец представили официально.