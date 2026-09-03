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Царьград

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РЭУ им. Плеханова установил: материал доски не влияет на гигиену

РЭУ им. Плеханова установил: материал доски не влияет на гигиену

Лаборатория РЭУ им. Г.В. Плеханова провела исследование разделочных досок из различных материалов и не выявила различий в гигиенической безопасности.

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