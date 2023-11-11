Видимо, только тогда Тель-Авив позволит вывести россиян из сектора Газа

Политика просто с Игорем Таланцевым Гипотеза: власти Израиля не дают вывести россиян из сектора Газа — шантажируют Россию из-за нашей честной позиции Администрация сектора Газа и Египет давно согласовали вывоз российских граждан из неспокойного региона.