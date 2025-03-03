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В России теперь суммы возвратов по налоговым вычетам зависят от конкретной ставки НДФЛ

В России теперь суммы возвратов по налоговым вычетам зависят от конкретной ставки НДФЛ

Об этом рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов. Те, у кого налог на доход стал 22%, сможет получить налоговый вычет на покупку жилья до 660 тысяч рублей В России увеличились суммы возвратов по налоговым вычетам, поскольку теперь они зависят от конкретной ставки НДФЛ.

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