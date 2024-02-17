Сколько осталось Израилю

фарид сабиров

ИзяРаиль это фашисты современности и им в ближайшие сотни лет не будет покоя и нормальной жизни. Любой МУСУЛЬМАНИН только и будет мечтать отомстить этим ублюдкам за СМЕРТЬ 11000 НЕВИННЫХ ДЕТЕЙ ПАЛЕСТИНЦЕВ, безжалостно убитых этими сволочами. Скоты они в облике человека убийцы твари