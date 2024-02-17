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ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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  • фарид сабиров
    ИзяРаиль это фашисты современности и им в ближайшие сотни лет не будет покоя и нормальной жизни. Любой МУСУЛЬМАНИН то...Сколько осталось ...
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Сколько осталось Израилю

Сколько осталось Израилю

Сколько осталось Израилю Знак вопроса ставить в заголовке или постараться в анализе обойтись без него – долго размышлял.

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Комментарии
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фарид сабиров
ИзяРаиль это фашисты современности и им в ближайшие сотни лет не будет покоя и нормальной жизни. Любой МУСУЛЬМАНИН только и будет мечтать отомстить этим ублюдкам за СМЕРТЬ 11000 НЕВИННЫХ ДЕТЕЙ ПАЛЕСТИНЦЕВ, безжалостно убитых этими сволочами. Скоты они в облике человека убийцы твари
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