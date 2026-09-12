Возобновление торгово-экономического сотрудничества с США принесет огромную выгоду обеим сторонам. Об этом 12 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Журналистка из СШ...
- Без водоснабжения...
- СТ Фон дер Ляйен: фи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым