Туристка пропала в горах Бурятии: что известно об экстремальных поисках и самой женщине

УЛАН-УДЭ, 14 сентября, ФедералПресс. В горах Окинского сойотского муниципального округа Бурятии уже седьмой день продолжаются масштабные поиски пропавшей туристки из Иркутска – к операции привлечены 30 человек, 14 единиц техники и лошади для труднодоступных участков.
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