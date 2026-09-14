ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

34 подписчика

Туристка пропала в горах Бурятии: что известно об экстремальных поисках и самой женщине

Туристка пропала в горах Бурятии: что известно об экстремальных поисках и самой женщине

УЛАН-УДЭ, 14 сентября, ФедералПресс. В горах Окинского сойотского муниципального округа Бурятии уже седьмой день продолжаются масштабные поиски пропавшей туристки из Иркутска – к операции привлечены 30 человек, 14 единиц техники и лошади для труднодоступных участков.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым