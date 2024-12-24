Выбор редакции: причудливая елка, требования дорожников, наглая крыса

Вместе вспоминаем события уходящего вторника, 24 декабря Следователи установят обстоятельства трагедии с пропавшей в августе 17-летней жительницей Карелии, останки которой были обнаружены в середине декабря у поселка Вичка.
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