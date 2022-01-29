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Экономист Сорокина: с 1 февраля вырастут пособия по уходу за ребенком и материнский капитал

Экономист Сорокина: с 1 февраля вырастут пособия по уходу за ребенком и материнский капитал

Доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина рассказала, что с 1 февраля в России увеличатся декретные выплаты, единовременное пособие при усыновлении детей, а также выплаты детям призывников.

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