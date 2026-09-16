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Крымская газета

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Что делать, если вы оставили вещи в электричке

Что делать, если вы оставили вещи в электричке

Если вы забыли личные вещи в пригородном поезде, в первую очередь сообщите об этом по телефонам горячей линии ЮППК: 8 (978) 978-39-39 или 8 (800) 506-00-20.

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