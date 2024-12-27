Муравьи решили инженерную головоломку лучше человека: строители оказались медленнее

Высший разум, похоже, стоит искать не на далеких планетах, а прямо у нас под ногами. Израильские ученые дали муравьям и людям решать одну и ту же инженерную головоломку — насекомые справились быстрее, придумав более четкий алгоритм.
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