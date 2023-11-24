Врач не принимал душ 5 лет! Какие секреты о нашей коже он узнал?

Недавно Джеймс Хэмблин произвел фурор, заявив, что он не принимал душ и не пользовался мылом в течение 5 лет! Врач, преподаватель общественного здравоохранения Йельского университета и штатный автор The Atlantic экспериментировал на себе в качестве исследования для своей последней книги «Чистота: ….
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