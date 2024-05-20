Зеленский — всё: Срок его президентских полномочий истек 20 мая

Владимир Зеленский официально перестал быть легитимным президентом Украины.Ровно пять лет назад, 20 мая 2019-го года, бывший комик и предприниматель Владимир Зеленский одержал победу на выборах и дал присягу главы государства.
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