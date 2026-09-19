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Царьград

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Хуситы усилили контроль над Баб-эль-Мандебом и нефтью в Красном море

Хуситы усилили контроль над Баб-эль-Мандебом и нефтью в Красном море

Блокада Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов грозит миру энергетическим кризисом. Аналитик Хасан Селим Озертем отметил негативное влияние этой ситуации на предстоящие выборы в Конгресс США и глобальную экономику.

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