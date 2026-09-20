Прокуратура выявила нарушение на стройке после гибели рабочего

Прокуратура Кировского района Саратова начала проверку после трагедии на стройке на Университетской улице, где 20 сентября погиб рабочий.
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