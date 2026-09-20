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Царьград

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Прокуратура выявила нарушение на стройке после гибели рабочего

Прокуратура выявила нарушение на стройке после гибели рабочего

Прокуратура Кировского района Саратова начала проверку после трагедии на стройке на Университетской улице, где 20 сентября погиб рабочий.

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