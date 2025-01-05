Жених Бородиной похвастался подаренным ей на Новый год презентом

Блогер Сердюков показал подаренную Бородиной на Новый год сумку Chanel Фото: Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство РИА Новости Блогер Николай Сердюков на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена), рассказал, что на Новый год подарил своей возлюбленной, телеведущей Ксении Бородиной аксессуар от бренда Chanel.