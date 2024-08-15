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В Новосибирске не успели закончить в срок реконструкцию Первомайского сквера

В Новосибирске не успели закончить в срок реконструкцию Первомайского сквера

Работы должны были выполнить до 15 августа, но они продолжаются.В Новосибирске 15 августа истёк срок выполнения работ по реконструкции Первомайского сквера, однако, несмотря на то, что пространство открыли для людей, работы там продолжаются.

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