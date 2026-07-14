Хуситы заявили об ударе по аэропорту Саудовской Аравии

Это первая атака, ответственность за которую хуситы взяли на себя в отношении Саудовской Аравии с момента вступления в силу неофициального перемирия в марте 2022 годаЙеменские хуситы заявили, что нанесли ракетный и беспилотный удар по аэропорту Абха в Саудовской Аравии после атаки по международному аэропорту Саны, сообщает Al Jazeera.
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