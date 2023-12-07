Юные теннисисты нашей страны успешно выступили на соревнованиях в Манакоре

Молдавские теннисисты-юниоры фиксировали успех за успехом на TEN-PRO Global Junior Tour. Соревнования проходили 20-26 ноября и 27 ноября – 3 декабря в Академии Рафа Надаля в Манакоре, Испания, сообщают представители Федерации тенниса Республики Молдова.
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