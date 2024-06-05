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«Российские предложения отвергнуты»: Колумбия ищет компанию из США для обслуживания вертолётов Ми-17

«Российские предложения отвергнуты»: Колумбия ищет компанию из США для обслуживания вертолётов Ми-17

В период с 1996 по 2009 год Минобороны Колумбии приобрело в общей сложности 26 вертолётов Ми-17. На данный момент на балансе числятся 19 машин, из которых 8 находятся в рабочем состоянии, 9 бортов в процессе консервации, два других ждут запчастей для восстановления боеготовности.

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