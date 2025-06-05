Солнечный удар. Чем он опасен и как оказать первую помощь

Сильный солнечный удар может даже привести к летальному исходу В Алтайском крае наконец установилась жара и многие сейчас проводят большую часть дня на улице, чтобы получить бронзовый загар и ударную порцию витамина D.
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