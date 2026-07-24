Китайская Zhibao планирует привлечь 3 500 BTC в обмен на акции

Китайская компания Zhibao Technology, акции которой торгуются на Nasdaq, подписала необязывающее соглашение о проведении частного размещения акций (PIPE), в рамках которого может получить около 3 500 BTC.
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