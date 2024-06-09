Как проходило крупнейшее спортивное мероприятие в Кишиневе

Тысячи спортсменов, любителей и профессионалов, сотни родителей, десятки тренеров, школ и спортивных федераций из Республики Молдова приняли участие вчера в самом грандиозном спортивном событии в стране – «Спортивный Кишинев 2024», 2-й выпуск.