Деревенская романтика — душевные рассказы о любви в глубинке

Запах донника и солнца Дорога до Светлого Ключа всегда казалась Павлу границей между двумя мирами. Там, позади, оставался шумный, лязгающий металлом и задыхающийся от выхлопных газов город, а здесь, за старым покосившимся указателем с выцветшими буквами, начиналось совсем иное измерение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым