Деревенская романтика — душевные рассказы о любви в глубинке

Запах донника и солнца Дорога до Светлого Ключа всегда казалась Павлу границей между двумя мирами. Там, позади, оставался шумный, лязгающий металлом и задыхающийся от выхлопных газов город, а здесь, за старым покосившимся указателем с выцветшими буквами, начиналось совсем иное измерение.