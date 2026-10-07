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Деревенская романтика — душевные рассказы о любви в глубинке

Деревенская романтика — душевные рассказы о любви в глубинке

Запах донника и солнца Дорога до Светлого Ключа всегда казалась Павлу границей между двумя мирами. Там, позади, оставался шумный, лязгающий металлом и задыхающийся от выхлопных газов город, а здесь, за старым покосившимся указателем с выцветшими буквами, начиналось совсем иное измерение.

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