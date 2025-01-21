Репродуктолог Владимиров: первого ребенка россиянки чаще рожают в 30 лет

В России за последние годы в корне изменился подход к рождению первого ребенка. Если 30 лет назад проблемой была подростковая беременность, то сегодня россиянки в крупных городах рожают первого ребенка в среднем в 30 лет, рассказал врач-репродуктолог Виктор Владимиров Общественной Службе Новостей.