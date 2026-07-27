Под Краматорском ВСУ, судя по публикуемым кадрам, сохранили большую часть техники, ранее выведенной с других участков фронта.
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Под Краматорском ВСУ, судя по публикуемым кадрам, сохранили большую часть техники, ранее выведенной с других участков фронта.
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