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Кулеба: Белый дом выкручивает руки Украине и налаживает контакт с Путиным

Кулеба: Белый дом выкручивает руки Украине и налаживает контакт с Путиным

Бывший министр иностранных дел подверг критике политику Соединённых Штатов.Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал политику Белого дома в вопросе украинского конфликта.

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