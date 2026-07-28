Мужчин унесло течением в море возле Сочи

Мужчин унесло течением в море возле СочиВ Лазаревском районе Сочи не стихает поисковая операция: водолазы МЧС продолжают обследовать акваторию в надежде найти второго человека, пропавшего после происшествия на воде.
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