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Сборная Архангельской области завоевала «серебро» на чемпионате России по гребному слалому

Он проходит в подмосковном поселке Богородское.Он проходит в подмосковном поселке Богородское.В командных гонках второе место заняли Денис Амосов, Михаил Филатов и Артемий Крысанов.

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