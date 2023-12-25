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Царьград

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РГ: врачи нашли самый вредный продукт на новогоднем столе

РГ: врачи нашли самый вредный продукт на новогоднем столе

Эксперты выявили вредный продукт, исходя из запредельного сочетания в нем трансжиров и сахара.Он найден – продукт, который наносит нашему здоровью максимальный ущерб в ходе длительных новогодних застолий.

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