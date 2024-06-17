Открытие форума стран БРИКС состоялось в Приморском крае

primorsky.ru/Диана Пермитина (Правительство Приморского края) Международный межпартийный форум в формате "БРИКС и страны-партнеры": "Мировое большинство за многополярный мир" начал свою работу во Владивостоке в понедельник, 17 июня.
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