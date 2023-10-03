Эксперт: Вода в Днестре все еще остается загрязненной

"Гидрохимические показатели днестровской воды хорошие, а бактериологические очень плохие", – считает директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр Eco-TIRAS, доктор биологических наук Илья Тромбицкий.
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